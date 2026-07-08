Sabatini | Massara alla Juve? È l’ingranaggio perfetto con lui il club tornerà competitivo

Walter Sabatini, ex dirigente e mentore di Frederic Massara, ha commentato l’ingresso del dirigente alla Juventus, definendolo “l’ingranaggio perfetto”. Sabatini ha affermato che con Massara il club tornerà a essere competitivo. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate a Tuttosport.

. Le dichiarazioni dell’ex dirigente. Walter Sabatini ex dirigente e mentore di Frederic Massara, ha parlato così a Tuttosport del neo dirigente juventino. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata MASSARA ALLA JUVE – « È diventato grande? Ma non certo da oggi. Nel calcio si tende ad avere poca memoria: ricordate che la Roma è arrivata terza raggiungendo l’obiettivo Champions League? Chi era a capo dell’area sportiva? Massara ha sempre lavorato alla grande, anche quest’anno. Non posso che essere felicissimo per lui, si merita tutto». RIVINCITA DOPO ROMA – « Purtroppo Ricky lì è diventato un bel catalizzatore di cazzate: gli hanno additato la qualunque, ma lui è sempre stato in silenzio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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