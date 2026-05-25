Il club ha annunciato le dimissioni di Allegri, Furlani, Tare e Moncada. La squadra ha terminato la stagione con risultati deludenti, portando a un cambio di gestione. La società ha deciso di ripartire con un nuovo assetto, puntando su Ibrahimovic come figura chiave. Nessun altro dettaglio sulle future strategie o nomi di nuovi dirigenti è stato comunicato. La decisione si inserisce in un quadro di riorganizzazione dopo le recenti difficoltà sportive.

Milano – Via Massimiliano Allegri. Via pure Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada. Dopo la fallimentare stagione del Milan arrivata al capolinea domenica sera con la clamorosa sconfitta casalinga col Cagliari e la seconda mancata qualificazione alla Champions League, è bastata una sola notte a Gerry Cardinale per prendere le decisioni e fare piazza pulita. Si riparte da Ibrahimovic. Pagano quasi tutti, dall’allenatore all’amministratore delegato, e poi il direttore sportivo e il capo-scout. Ma dallo “tsunami“ calcistico si salva il socio del numero uno di Redbird, Zlatan Ibrahimovic. Sarà proprio il totem svedese, “senior advisor” dell’azionista di maggioranza, l’advisor del Milan che verrà. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Disastro Milan, Cardinale fa piazza pulita e riparte da Ibrahimovic. Ma il fallimento comincia da loro due

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