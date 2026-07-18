Sabatini esalta Massara | Lui e Spalletti sono la coppia perfetta per tornare a vincere

Sabatini ha elogiato Massara, definendolo parte di una coppia ideale con Spalletti per tornare a vincere. Durante un’intervista, il dirigente è stato descritto come fondamentale nel nuovo progetto. Il passaggio di Massara alla Juventus è stato oggetto di discussione, con Sabatini che ha evidenziato la sua importanza nel contesto attuale. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo ai dettagli del trasferimento o alle strategie future.

di Francesco Spagnolo Sabatini in una lunga intervista ai microfoni di Sportweek ha parlato del passaggio di Massara alla Juventus esaltando il dirigente. Il mondo del calcio è fatto di dinamiche complesse, ma ci sono legami professionali e umani che superano le logiche di maglia. Lo sa bene chi ha vissuto questo sport in prima linea come Walter Sabatini. Intervistato da Sportweek, l’ex ds della Roma si è soffermato sul nuovo capitolo professionale di Frederic Massara, pronto a iniziare la sua avventura con la Juventus. Il dirigente, che ha condiviso con lui anni importanti, non ha nascosto l’entusiasmo: « Il suo trasferimento in bianconero una gioia vera che mi ha rigenerato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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