Durante il raduno dei presidenti dei club ufficiali della Juventus tenutosi ai Giardini di Naxos, il presidente della società ha espresso fiducia nel lavoro dell’allenatore, definendolo come una scelta solida per il futuro. Ha sottolineato come la partnership con l’attuale tecnico rappresenti una base forte e la miglior prospettiva per tornare a ottenere successi. Le sue parole sono poche, ma considerate come un messaggio chiaro e deciso alla squadra e ai tifosi.

John Elkann parla raramente di Juventus. Quando lo fa, pesa ogni parola. E quelle pronunciate ieri al JOFC Day 2026 — il raduno annuale dei presidenti degli Juventus Official Fan Club, quest’anno ospitato ai Giardini di Naxos in Sicilia — hanno il sapore di una dichiarazione programmatica. “Abbiamo un allenatore, Spalletti, che ha tanta esperienza. Avere la possibilità, dopo questi anni estremamente difficili, di poter partire da una base forte, e la Juventus ha una base forte, è la migliore prospettiva per fare una squadra che ha tutte le caratteristiche che sono sempre state quelle che hanno fatto sì che la Juve vincesse”. Elkann indica i tre pilastri della Juventus: Spalletti, Yildiz e Locatelli.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Elkann blinda Spalletti: “Con lui abbiamo una base forte, è la migliore prospettiva per tornare a vincere”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Elkann blinda Spalletti: “Ripartiamo da lui e Alisson”La Juventus mette a tacere le speculazioni sul futuro tecnico blindando ufficialmente la posizione di Luciano Spalletti in vista della prossima...

Locatelli alla Rai: «Elkann mi ha detto che la cosa importante è tornare a vincere. Spalletti l’uomo giusto? Sì, vi spiego perché»di Francesco SpagnoloLocatelli ai microfoni della Rai ha parlato sia del rinnovo che della necessità di tornare a vincere con la Juventus.

Argomenti più discussi: Ha la faccia di c..., Spalletti lo blinda: Con lui è un'altra cosa: serve il ricciolo del fabbro; Novellino: I 5 anni alla Sampdoria sono stati uno più bello dell'altro! Devo ringraziare tantissimo la famiglia Garrone; Carlos Augusto via, scambio con il Napoli: Chivu pesca il jolly; La Sampdoria sfida il Celtic per Malouda! Il talento francese entra nel mirino blucerchiato.