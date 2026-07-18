L’ex direttore sportivo ha commentato la scelta del Napoli di affidarsi a Massimiliano Allegri, sottolineando che l’allenatore rappresenta una figura capace di portare equilibrio all’entusiasmo della squadra. Sabatini ha paragonato Allegri al Gattopardo, evidenziando come sia la persona giusta per questa fase. La squadra ha cambiato allenatore passando da Antonio Conte a Allegri, che in passato ha guidato anche il Milan.

L’ex ds Walter Sabatini, a Sportweek, ha parlato della prossima stagione di Serie A in cui diverse squadre hanno cambiato allenatore. Tra queste, c’è il Napoli, passato da Antonio Conte a Massimiliano Allegri, che lo scorso anno era sulla panchina del Milan. Sabatini: “Vedo bene Allegri a Napoli, con Garcia ci trovammo subito”. Sabatini ha giudicato positivamente il colpo di Aurelio De Laurentiis e ha commentato che Allegri potrebbe essere definito: “ Il Gattopardo, “tutto cambia perché nulla cambi”. A Napoli lo vedo bene. L’uomo giusto per dare equilibrio all’entusiasmo “. Tra i pupilli dell’ex direttore sportivo c’è Rudi Garcia, che ha guidato il Belgio ai Mondiali: “ Tempo fa mi è venuto a trovare, siamo stati insieme un’oretta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Sabatini: “Allegri è come il Gattopardo, a Napoli è l’uomo giusto per dare equilibrio all’entusiasmo”

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