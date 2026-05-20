Il mercato delle panchine di Serie A sta vivendo una fase di sviluppi importanti. L'allenatore Sarri sembra essere in vantaggio per la guida del Napoli, mentre Sabatini ha deciso di rallentare le trattative con Allegri. Le discussioni tra le parti sono in corso e non ci sono ancora annunci ufficiali. La situazione resta aperta, con le società che valutano le opzioni disponibili per la prossima stagione. Nessun altro dettaglio è stato comunicato al momento.

Il futuro delle panchine di Serie A entra nel vivo. Con il ciclo di Antonio Conte al Napoli ormai vicino alla conclusione, si moltiplicano gli scenari attorno ai grandi nomi del mercato allenatori. A parlarne è stato Sandro Sabatini, intervenuto a Siamo Tutti Allenatori su Radio Marte. Il giornalista ha analizzato soprattutto le posizioni di Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri e dello stesso Conte. “Allegri al Napoli? L’anno scorso era tutto pronto. Se quest’anno va in Champions potrebbe far valere il suo contratto. È impossibile pensare a una coesistenza tra Allegri e Ibrahimovic ormai. Uno tra lui e Ibra andrà via: nella testa di Allegri c’è la panchina della Nazionale prima di tutto. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Sarri avanti per il Napoli: Sabatini frena su Allegri

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