Allegri l’uomo giusto per il cantiere Napoli

Il fuoco amico lo aspetta al varco. L’uomo giusto per un lavoro di valorizzazione e consolidamento. Questo sarà Max Allegri sulla panchina del Napoli. Con le spalle larghe non tenterà come nel caso dell’utopista Conte di compattare l’ambiente. Se da una parte qualche critica è andata scemando, dall’altra il fuoco amico è pronto già a sparare in caso di un pareggio alla prima con il Genoa. Qui, però, c’è un lavoro da fare. Sfoltire la rosa dei 47, capire come e chi valorizzare tra gli acquisti dell’anno scorso a partire da Lang e Lucca e quali sono i giovani nostrani da tenere dentro insieme a Vergara. Poi c’è il nodo De Bruyne-Lukaku che, probabilmente, non è un nodo per un vecchio marpione da panchina come il tecnico livornese. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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