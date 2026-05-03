Conferenza stampa Cuesta | Siamo stati competitivi ma non ci basta Non è mancata nemmeno la voglia di crescere

Durante una conferenza stampa, l'allenatore ha affermato che la squadra si è dimostrata competitiva, anche se i risultati non sono stati sufficienti. Ha sottolineato che la voglia di migliorare e crescere non è mancata, ma il risultato finale non ha soddisfatto le aspettative. Ha anche ricordato che domenica ci sarà un'altra occasione per ottenere un buon risultato nel prossimo incontro di campionato.