LIVE Australia-Italia 19-5 Nations Championship rugby 2026 in DIRETTA | Lamaro realizza la prima meta azzurra

Notizia in breve

Durante la partita di rugby tra Australia e Italia, l’arbitro ha annullato una meta australiana per un fallo di avanti, mantenendo il punteggio su 19-5. Poco prima, l’Italia ha segnato la sua prima meta grazie a Lamaro. A circa 24 minuti dal fischio di inizio, l’Australia ha avanzato bene la palla, con Jorgensen che è stato servito tutto solo sulla destra, portando il punteggio a 24-5.