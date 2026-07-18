LIVE Australia-Italia 19-5 Nations Championship rugby 2026 in DIRETTA | Lamaro realizza la prima meta azzurra
Durante la partita di rugby tra Australia e Italia, l’arbitro ha annullato una meta australiana per un fallo di avanti, mantenendo il punteggio su 19-5. Poco prima, l’Italia ha segnato la sua prima meta grazie a Lamaro. A circa 24 minuti dal fischio di inizio, l’Australia ha avanzato bene la palla, con Jorgensen che è stato servito tutto solo sulla destra, portando il punteggio a 24-5.
CLCCIA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25? A seguito di revisione è stata annullata la meta australiana per in avanti: si resta 19-5. 24? L’Australia muove bene la palla e Jorgensen viene servito tutto solo sulla destra: 24-5. 21? Prende il palo Paolo Garbisio con il calcio: si resta 19-5. 20? Dopo la revisione viene assegnata la meta agli azzurri: 19-5. Si sbloccano gli azzurri dopo una prolungata azione in attacco. 19? Italia a un passo dalla meta: Lamaro entra nell’area di meta ma viene chiuso con un salvataggio miracoloso da Potter. 18? Touche interessante per gli azzurri. 16? Prima mischia del match. 14? Sbaglia completamente la rimessa laterale Ruzza, con l’Italia che spreca un’importante occasione in zona offensiva. 🔗 Leggi su Oasport.it
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AUSTRALIA vs ITALY Nations Championship 2026 Live Commentary
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La Seating Map per il derby #MilanInter di mercoledì #5agosto all’Optus Stadium di #Perth, in Australia. La gara, visibile sia su Sky Sport che su DAZN, inizierà alle 19 locali, le 13 in Italia. I cancelli dell’impianto apriranno alle 17.30. @MilanVibesIT x.com
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