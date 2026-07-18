Andrey Rublev ha battuto Alejandro Tabilo in tre set, 6-4, 4-6, 6-4, nella semifinale del torneo ATP di Bastad. La partita è durata due ore e dodici minuti. Rublev, testa di serie numero uno, affronterà in finale il giocatore che ha eliminato il favorito numero due.

Nella seconda semifinale del torneo ATP di Bastad Andrey Rublev, testa di serie numero uno, doma il cileno Alejandro Tabilo, terzo favorito del tabellone svedese, 6-4 4-6 6-4 in due ore e dodici minuti. Il vincitore dell’edizione 2023 sfiderà Luciano Darderi, detentore del titolo, nella finale di domani. Il cileno, dopo aver annullato due palle break, sigla l’1-0 con il diritto lungolinea. Il russo timbra l’1-1 grazie alla combo servizio-diritto e, ai vantaggi, firma il break del 2-1 con il dirompente diritto a uscire e, a zero, consolida il vantaggio con il 3-1. Il sudamericano accorcia sul 3-2. Rublev non concede sconti sul proprio turno di servizio, sigla il 5-3 con l’ace e chiude 6-4 con il diritto incrociato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rublev doma il coriaceo Tabilo e sfiderà Darderi nella finale di Bastad

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