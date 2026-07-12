A Bastad, in Svezia, torna il torneo ATP con Luciano Darderi che difende il titolo vinto lo scorso anno. Darderi sarà in campo insieme ad altri giocatori come Pellegrino, che si trova nella stessa parte di tabellone di Rublev, mentre Travaglia fa il suo ritorno. Bastad resta uno dei tornei più apprezzati del circuito e ospita anche quest’anno un ricco tabellone di giocatori.

Si torna ancora una volta a Bastad, in Svezia, sede di uno dei tornei più iconici e anche più benvoluti del circuito. Teatro due anni fa dell’ultima finale ATP di Rafael Nadal (persa contro il portoghese Nuno Borges), l’anno scorso ha visto vincere Luciano Darderi, che ritorna a difendere il titolo. Nel 2025 è stato il settimo italiano a vincere dopo Martin Mulligan (che nel 1968 giocava da italiano), Tonino Zugarelli, Corrado Barazzutti, Paolo Canè, Andrea Gaudenzi e Fabio Fognini. Troverà questa volta un tabellone di non facile interpretazione, complesso fin da subito a prescindere dalla presenza del tedesco Daniel Altmaier (cliente scomodissimo sul rosso) o del francese Hugo Gaston. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Tabellone ATP Bastad 2026: c’è Darderi al via. Pellegrino in zona Rublev, si rivede Travaglia

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