ATP Bastad 2026 Vallejo sfiderà Darderi in semifinale

Luciano Darderi ha battuto Nuno Borges in quattro set e si è qualificato per le semifinali del torneo ATP di Bastad. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-4, 3-6, 6-3, 7-5. Ora Darderi affronterà in semifinale il giocatore che ha eliminato il favorito del torneo. La sfida si giocherà nel prossimo turno, portando avanti la competizione sulla terra battuta svedese.

Il torneo ATP di Bastad torna in campo per disputare i match dei quarti di finale. Luciano Darderi deve lottare, ma riesce a piegare il portoghese Nuno Borges. In semifinale il giocatore azzurro sfiderà il paraguaiano Daniel Vallejo, giustiziere di Travaglia nel primo match di giornata. Si ferma ai quarti di finale l’avventura di Stefano Travaglia. Nell’incontro di apertura il paraguaiano Daniel Vallejo piega l’azzurro 7-6(5) 6-2 in un’ora e quarantasette minuti e sfiderà Luciano Darderi. Il giocatore ascolano recupera dal 3-5 nel primo set, annulla un set point nel dodicesimo gioco, ma capitola nel tie-break per il 7-5. Nel secondo parziale l’equilibrio dura fino al 2-2 quando Vallejo cambia passo e piazza il mortifero 4-0 grazie a cui chiude 6-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

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