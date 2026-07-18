Un uomo ha rubato una Fiat Panda ad Atena Lucana e ha percorso l’autostrada A2 verso Salerno. Durante la fuga, si è schiantato all’interno di una galleria nei pressi di Sicignano degli Alburni e ha proseguito a piedi. La polizia ha avviato le ricerche. Non sono stati resi noti dettagli sul suo stato o eventuali feriti. La vettura è stata recuperata sul luogo dell’incidente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ha rubato una Fiat Panda ad Atena Lucana e si è allontanato percorrendo l’autostrada A2 del Mediterraneo in direzione Salerno, ma la fuga si è conclusa con un incidente all’interno di una galleria nei pressi di Sicignano degli Alburni. Dopo lo schianto il conducente ha abbandonato il veicolo ed è fuggito a piedi. Il furto è stato messo a segno nelle prime ore della mattina in contrada Fuorchi, nella zona dello Scalo di Atena Lucana, dove l’autovettura era parcheggiata davanti a un’abitazione. Per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo, che è finito contro le barriere di sicurezza della galleria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ruba un’auto, si schianta sull’A2 e fugge a piedi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sesto San Giovanni, fuga dai carabinieri dopo lalt: inseguimento da film

Notizie e thread social correlati

Si schianta in autostrada. Soccorso dalla Croce Rossa ruba l’ambulanza e fuggeUn incidente in autostrada ha coinvolto un veicolo che, dopo essere stato soccorso, ha rubato un’ambulanza delle operazioni di emergenza.

Castelnovo Sotto, fugge in auto dopo furto e si schiantaUn uomo è fuggito a bordo di un’auto dopo aver tentato di commettere un furto, ma durante la fuga è finito fuori strada e si è schiantato.

Temi più discussi: Ruba un’auto in sosta, il proprietario lo insegue a piedi: arrestato dai Carabinieri; Tenta di rubare nelle auto in sosta, poi aggredisce i poliziotti; Smonta e ruba lo specchietto costoso di un'auto uguale alla sua: denunciato un 41enne residente in città -La vicenda; Ruba 100 euro da un'auto parcheggiata in un cortile. Scoperta in appena due giorni e denunciata.

Ruba un'auto, si schianta sull'A2 e fugge a piedi. La vettura recuperata dopo l'incidente in una galleria nei pressi di Sicignano #ANSA x.com

Furto ad Atena Lucana, ladro ruba una Panda e si schianta in galleria sull’A2: è caccia all’uomoRuba un'auto ad Atena Lucana e si schianta nella galleria dell'A2 vicino a Sicignano degli Alburni. Il ladro è fuggito a piedi: indagano gli agenti della Polizia Stradale ... infocilento.it

Ruba un'auto, si schianta sull'A2 e fugge a piediHa rubato una Fiat Panda ad Atena Lucana e si è allontanato percorrendo l'autostrada A2 del Mediterraneo in direzione Salerno, ma la fuga si è conclusa con un incidente all'interno di una galleria nei ... ansa.it