Un incidente in autostrada ha coinvolto un veicolo che, dopo essere stato soccorso, ha rubato un’ambulanza delle operazioni di emergenza. La scena si è sviluppata con l’arrivo delle forze dell’ordine e dei soccorritori, che hanno assistito alla fuga del veicolo. L’autista dell’ambulanza, che era stato chiamato sul posto, ha immediatamente segnalato il furto alle autorità, che hanno avviato le ricerche. La situazione si è protratta con la polizia impegnata a rintracciare l’ambulanza e il soggetto coinvolto.

A sirene spiegate, è scappato con l’ ambulanza della Croce Rossa che lo aveva appena soccorso. La folle fuga di un quarantunenne peruviano, iniziata con un incidente ‘autonomo’ in A14, si è conclusa in manette, quando i poliziotti della Polstrada sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo all’uscita 4 della tangenziale. Tutto è iniziato martedì sera intorno alle 23,40, quando l’ambulanza è arrivata in autostrada, al chilometro 11, dove l’uomo, al volante di un’utilitaria, si era schiantato contro un guard rail. All’inizio il quarantunenne è stato collaborativo con gli operatori della Croce Rossa, tanto da ammettere di essere sotto l’effetto di stupefacenti e consegnare loro due involucri con della polvere bianca, presumibilmente cocaina, per un peso di 2 grammi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si schianta in autostrada. Soccorso dalla Croce Rossa ruba l’ambulanza e fugge

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