Un uomo è fuggito a bordo di un’auto dopo aver tentato di commettere un furto, ma durante la fuga è finito fuori strada e si è schiantato. L’incidente è avvenuto questa mattina in un comune della provincia di Reggio Emilia. La Polizia ha immediatamente raggiunto il luogo e ha fermato il veicolo, mentre l’uomo è stato portato in ospedale per le ferite riportate nello scontro. Sul posto sono intervenuti anche i mezzi di emergenza.

Reggio Emilia, 19 maggio 2026 - Si è schiantato in auto nel tentativo di sfuggire all’inseguimento dei carabinieri, che lo avevano intercettato in seguito alla segnalazione del furto di una borsetta messo a segno poco prima, in un’auto in sosta nei pressi delle scuole di Castelnovo Sotto, in centro paese. L’auto è risultata rubata. E quando verso Poviglio è stata intercettata, ne è nato un inseguimento ancora verso Castelnovo Sotto. Inseguimento concluso con lo schianto cha ha coinvolto proprio l’auto in fuga, oltre ad altre due vetture, una della quali è stata letteralmente spinta contro la recinzione della ditta Landini, sull’ex Statale 358 a Castelnovo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Castelnovo Sotto, fugge in auto dopo furto e si schianta

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