Il Bologna inizia male con l’Arminia Bielefeld finisce 0-4 Espulso Rowe | subisce fallo e poi colpisce l’avversario

Notizia in breve

Il Bologna ha subito una sconfitta per 0-4 contro l’Arminia Bielefeld in una partita giocata a Valles. Durante il match, un giocatore del Bologna è stato espulso dopo aver subito un fallo e aver colpito un avversario. La partita si è svolta di fronte a circa duemila spettatori, con condizioni meteorologiche nuvolose. È stato il primo impegno ufficiale del nuovo allenatore, Domenico Tedesco.