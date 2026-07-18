Il Bologna inizia male con l’Arminia Bielefeld finisce 0-4 Espulso Rowe | subisce fallo e poi colpisce l’avversario
Il Bologna ha subito una sconfitta per 0-4 contro l’Arminia Bielefeld in una partita giocata a Valles. Durante il match, un giocatore del Bologna è stato espulso dopo aver subito un fallo e aver colpito un avversario. La partita si è svolta di fronte a circa duemila spettatori, con condizioni meteorologiche nuvolose. È stato il primo impegno ufficiale del nuovo allenatore, Domenico Tedesco.
Valles (Bolzano), 18 luglio 2026 – Nuvoloni scuri sopra Valles. Peggio di così era difficile immaginare l’inizio del nuovo Bologna di Domenico Tedesco, davanti a duemila tifosi saliti in Val Pusteria per il battesimo della loro squadra. Si temeva la pioggia, è stato un diluvio. Di gol: è finita con una sconfitta pesante per 0-4 contro l’Arminia Bielefeld, aggravata dall’espulsione dopo 40 minuti di Jonathan Rowe per un fallo di reazione ingiustificabile. Doveva essere un test prezioso per misurare dopo una settimana di ritiro, ma la prima amichevole in Val Pusteria è stato un monologo dei tedeschi, squadra di Bundesliga 2 (la loro serie B) che fra due settimane debutterà in campionato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Segui gli aggiornamenti su Bologna.
Notizie e thread social correlati
Sconfitta 0-4 con l'Arminia, la follia di Rowe: parte male il Bologna di TedescoIl Bologna ha perso 4-0 nella prima amichevole estiva del ritiro in Val Pusteria contro l'Arminia.
Bologna, debutto shock per Tedesco: poker dell’Arminia Bielefeld nella prima amichevoleNella prima amichevole stagionale, il Bologna ha subito una sconfitta con un risultato di 4-0 contro l’Arminia Bielefeld.
Il Bologna inizia male, con l’Arminia Bielefeld finisce 0-4. Espulso Rowe: subisce fallo e poi colpisce l’avversarioPesante risultato davanti a duemila tifosi saliti in Val Pusteria: tedeschi però erano più in condizione. Situazione aggravata dal rosso all’esterno inglese dopo 40 minuti per un fallo di reazione ... ilrestodelcarlino.it
Bologna, choc all'esordio: l'Arminia cala il poker nella prima di Domenico TedescoI felsinei restano in dieci uomini alla fine del primo tempo per il rosso estratto a Rowe: non incidono gli ingressi di Bernardeschi e Orsolini ... tuttosport.com