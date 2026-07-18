Valentino Rossi e Arthur Leclerc sono in pista a Misano per il weekend del Gt World Challenge. La gara si svolge sul circuito romagnolo, con i due piloti pronti a sfidarsi nelle qualifiche e nelle corse ufficiali. I motori sono stati già avviati, e l’atmosfera tra gli appassionati si fa calda. La competizione si concentra sulla pista, con le vetture che affrontano curve e rettilinei in attesa dei risultati.

Il rombo dei motori è pronto a lasciare spazio allo spettacolo e alla sfida tra Valentino Rossi e il piccolo di casa Leclerc, Arthur. Dopo l’anteprima andata in scena giovedì sera al Samsara di Riccione, il Gt World Challenge Europe entra nel vivo al Misano World Circuit con un fine settimana che promette grandi emozioni tra sfide in pista, campioni del motorsport e un ricco programma di eventi capace di trasformare il circuito in un vero e proprio villaggio dell’intrattenimento. La giornata di ieri è stata dedicata alle prove libere, con i team impegnati fino al tramonto nella messa a punto delle Gt3 in vista delle qualifiche di questa matina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rossi e Leclerc jr in pista a Misano. È il weekend del Gt World Challenge

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