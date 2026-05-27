In Autodromo il Gt World Challenge | in pista anche Valentino Rossi

Da monzatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 29 al 31 maggio, l'Autodromo di Monza ospiterà il Gt World Challenge Europe powered by Aws, attirando decine di migliaia di appassionati. In questa occasione, prenderà parte anche Valentino Rossi, protagonista del mondo delle competizioni motoristiche. La manifestazione si svolgerà sul circuito cittadino, con numerosi appassionati pronti a seguire le gare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'Autodromo nazionale di Monza è pronto ad accendersi. Dal 29 al 31 maggio il circuito cittadino ospiterà infatti il Gt World Challenge Europe powered by Aws, l'evento capace di richiamare decine di migliaia di appassionati da ogni dove. A contraddistinguere la manifestazione sportiva sarà la. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Elektronfest: DJ RALF al Misano World Circuit

Video Elektronfest: DJ RALF al Misano World Circuit

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Automobilismo - "GT WORLD CHALLENGE». Pera trionfa alla "Mille chilometri» di Le Castellet e domenica è in gara a Imola

Cene a 50 metri d’altezza davanti al traguardo del circuito: la novità del Gt World Challenge di MisanoDal 17 al 19 luglio, il Gt World Challenge al Misano World Circuit ospiterà Dinner in the Sky, un'iniziativa che consente di cenare, pranzare o bere...

Temi più discussi: GT WORLD CHALLENGE BY AWS: A MONZA LA 3 ORE TRA GRANDI CAMPIONI, SPETTACOLO E FAN EXPERIENCE; Il GT World Challenge arriva all’Autodromo di Monza: grande attesa per Valentino Rossi; GT WORLD CHALLENGE EUROPE, LO SPETTACOLO CONTINUA A MONZA; La GT4 European Series torna all’Autodromo Monza: record di 44 vetture.

world challenge in autodromo il gtCon il GT World Challenge a Monza parte la stagione agonistica con 57 GT3 e Valentino RossiL’Autodromo di Monza apre la stagione 2026 con il GT World Challenge Europe: 57 GT3 in pista, Valentino Rossi protagonista e tre giorni di spettacolo ... monza-news.it

world challenge in autodromo il gtGT World Challenge: guida al mondo delle gare Gran TurismoScopri come funziona il GT World Challenge: vetture GT3, gare sprint ed endurance, equipaggi, qualifiche e classi FIA ... f1world.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web