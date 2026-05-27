In Autodromo il Gt World Challenge | in pista anche Valentino Rossi
Dal 29 al 31 maggio, l'Autodromo di Monza ospiterà il Gt World Challenge Europe powered by Aws, attirando decine di migliaia di appassionati. In questa occasione, prenderà parte anche Valentino Rossi, protagonista del mondo delle competizioni motoristiche. La manifestazione si svolgerà sul circuito cittadino, con numerosi appassionati pronti a seguire le gare.
L'Autodromo nazionale di Monza è pronto ad accendersi. Dal 29 al 31 maggio il circuito cittadino ospiterà infatti il Gt World Challenge Europe powered by Aws, l'evento capace di richiamare decine di migliaia di appassionati da ogni dove. A contraddistinguere la manifestazione sportiva sarà la. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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GT World Challenge Europe stills 29-31 May Link al primo commento #AutodromoNazionaleMonza #TheTempleOfSpeed #GTWorld facebook
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