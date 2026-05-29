C’è il Gt World Challenge In pista Valentino Rossi

Notizia in breve

Valentino Rossi si trova di nuovo in pista all’Autodromo di Monza, partecipando al GT World Challenge. La sua presenza ha attirato l’attenzione, dato che in passato aveva frequentato il circuito principalmente con le moto. Questa volta, Rossi guida una vettura nel campionato internazionale di auto da corsa, confermando il suo coinvolgimento nel motorsport anche in questa disciplina. La gara si svolge con altri piloti professionisti, e Rossi partecipa con una vettura di marca nota nel campionato.