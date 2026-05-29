C’è il Gt World Challenge In pista Valentino Rossi
Valentino Rossi si trova di nuovo in pista all’Autodromo di Monza, partecipando al GT World Challenge. La sua presenza ha attirato l’attenzione, dato che in passato aveva frequentato il circuito principalmente con le moto. Questa volta, Rossi guida una vettura nel campionato internazionale di auto da corsa, confermando il suo coinvolgimento nel motorsport anche in questa disciplina. La gara si svolge con altri piloti professionisti, e Rossi partecipa con una vettura di marca nota nel campionato.
Valentino Rossi torna all’ Autodromo di Monza. A bordo di una quattro ruote era solito frequentarlo in occasione del Monza Rally Show - che ha vinto sette volte, la prima nel lontano 2006, l’ultima nel 2018 - oggi lo fa per una competizione decisamente più sfidante come il Gt World Challenge Europe powered by AWS. Nel weekend è in programma la 3 ore di Monza a cui prenderanno parte 57 vetture in rappresentanza di 10 costruttori. Tra i piloti più attesi oltre al Dottore che correrà con una Bmw M4 GT3 Evo del team WRT ovviamente numero 46, c’è anche il fratello di Charles Leclerc, Arthur, al volante di una Ferrari 296 GT3 Evo schierata da AF Corse con Niklas Nielsen. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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