Ronnie Wood classe rock Tra Rolling Stones e blues

Da lanazione.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ronnie Wood, chitarrista dei Rolling Stones, torna con un nuovo album dopo sette anni di assenza come solista. Durante questo periodo, ha continuato a esibirsi con la band in concerti internazionali. È noto per la sua presenza scenica e per la lunga carriera nel rock e nel blues. La sua attività si è sempre concentrata sulle esibizioni dal vivo e sulla collaborazione con i Rolling Stones, mantenendo un ruolo centrale nel panorama musicale.

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Sette anni lontano dal palco come solista non possono pesare su un personaggio come Ronnie Wood. Sia perché nel frattempo ha continuato a suonare nelle arene e negli stadi di tutto il mondo con i Rolling Stones (scusate se è poco) sia perché appartiene a quella categoria di musicisti che sembrano esserci nati in scena. Ieri sera in piazza Napoleone, davanti a una platea di circa 3mila persone, 24 ore dopo il debutto assoluto del tour europeo in Austria, Wood ha affrontato la sua unica data italiana al Summer con la classe e la leggerezza dei più grandi performer live. Non a caso il set parte con “It’s only rock’n’roll (but I like it)“ degli... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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