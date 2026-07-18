ronnie wood classe rock tra rolling stones e blues

Ronnie Wood, chitarrista dei Rolling Stones, torna con un nuovo album dopo sette anni di assenza come solista. Durante questo periodo, ha continuato a esibirsi con la band in concerti internazionali. È noto per la sua presenza scenica e per la lunga carriera nel rock e nel blues. La sua attività si è sempre concentrata sulle esibizioni dal vivo e sulla collaborazione con i Rolling Stones, mantenendo un ruolo centrale nel panorama musicale.

Sette anni lontano dal palco come solista non possono pesare su un personaggio come Ronnie Wood. Sia perché nel frattempo ha continuato a suonare nelle arene e negli stadi di tutto il mondo con i Rolling Stones (scusate se è poco) sia perché appartiene a quella categoria di musicisti che sembrano esserci nati in scena. Ieri sera in piazza Napoleone, davanti a una platea di circa 3mila persone, 24 ore dopo il debutto assoluto del tour europeo in Austria, Wood ha affrontato la sua unica data italiana al Summer con la classe e la leggerezza dei più grandi performer live. Non a caso il set parte con “It’s only rock’n’roll (but I like it)“ degli... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Mick Jagger e Ronnie Wood presentano il nuovo album dei Rolling Stones a Londra

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