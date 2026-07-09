(LaPresseAp) Mick Jagger e Ronnie Wood hanno partecipato a un party a Londra per il lancio del nuovo album dei Rolling Stones, ‘ Foreign Tongues ‘, in uscita il 10 luglio. La festa si è tenuta al St Clement Hotel, una struttura di lusso ad Aldwych che aprirà ufficialmente al pubblico a settembre. Sui canali social della storica band inglese è stato pubblicato anche un video in cui i due artisti si esibiscono cantando e suonando ‘Ringing Hollow’. “E’ sempre molto emozionante quando esce qualcosa di nuovo, non importa quanti dischi tu abbia fatto”, ha dichiarato Jagger in un’intervista ad Associated Press. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Rolling Stones, in arrivo il nuovo album: Mick Jagger e Ronnie Wood al party a Londra per il lancio

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The Rolling Stones Finally Confirm Paul McCartney Feature on Foreign Tongues

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