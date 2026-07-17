e stasera ronnie wood una vita tra rock blues e i mitici rolling stones

Ronnie Wood, noto musicista, ha una carriera che spazia tra rock e blues. È stato membro dei Rolling Stones, formazione di grande successo internazionale. La sua attività musicale si concentra principalmente sulla produzione e sul ruolo di chitarrista. La sua presenza nel panorama musicale è riconosciuta a livello globale, con numerosi riconoscimenti e collaborazioni con artisti di rilievo. La sua esperienza si estende su diversi decenni, mantenendo un ruolo attivo nel settore.

Ronnie Wood è una leggenda della musica. Punto. Un complimento che non è una esagerazione, perché per lui parlano nomi e riconoscimenti ma soprattutto la musica. Stasera alle 21.30, in piazza Napoleone, andrà in scena al Summer, l’unica attesissima data italiana dell’artista britannico con la sua band. Tanti i motivi e le curiosità per esserci, partendo dalla carriera: siamo negli anni ’60 e il giovane Ronald David Wood da Hillingdon, sobborgo di Londra, inizia a suonare chitarra e basso in una band chiamata Artwoods. Entra poi a far parte del già prestigioso Jeff Beck Group, insieme a un altro ragazzo di belle speranze, il cantante Roderick David (poi semplicemente Rod) Stewart. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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The Rolling Stones - Mr Charm (Official Visualiser)

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