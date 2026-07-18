Roma ufficiale il rinnovo di Cristante | i dettagli del contratto

L’AS Roma ha annunciato il rinnovo del contratto di Bryan Cristante fino al 2028. Il centrocampista, arrivato nella capitale nell’estate del 2018, rimarrà quindi in squadra per altri cinque anni. Cristante ha consolidato il suo ruolo nel club, diventando una presenza stabile in campo e un punto di riferimento anche fuori dal campo. La firma del nuovo accordo prosegue il rapporto tra il giocatore e il club iniziato circa cinque anni fa.

L’AS Roma è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Bryan Cristante fino al 2028., Arrivato nella Capitale nell’estate del 2018, il centrocampista continua il suo lungo percorso in maglia giallorossa, con la quale è diventato negli anni un punto di riferimento dentro e fuori dal campo., Cristante ha finora collezionato 364 presenze e 21 gol tra campionato e coppe. Numeri che gli hanno permesso di entrare nella top ten dei calciatori con più presenze di sempre nella storia del Club dal 1927., Congratulazioni, Bryan!. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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