Roma UFFICIALE | Dybala ha firmato i dettagli del rinnovo

Paulo Dybala ha firmato il rinnovo con la Roma e rimarrà in squadra anche per la prossima stagione. L’attaccante argentino continuerà a giocare in Champions League con la maglia giallorossa. La notizia era già circolata, ma solo oggi è stata confermata ufficialmente. Non sono stati divulgati i dettagli del contratto. Dybala aveva già vestito la maglia della Roma nelle ultime stagioni.

L’attaccante argentino giocherà la Champions League con la maglia giallorossa La notizia era nell’aria già da tempo, ma oggi ha assunto i crismi dell’ufficialità: Paulo Dybala resta alla Roma. Fortemente voluto da Gian Piero Gasperini, il rinnovo della Joya rappresenta un tassello importante nella stagione del ritorno in Champions League del club giallorosso. (Ansa Foto) – calciomercato.it Dopo il lavoro impostato direttamente dagli uomini di fiducia dei Friedkin, Tony D’Amico ha limato tutti i dettagli di un accordo annuale da circa 3 milioni di euro più bonus. Ecco il comunicato del club: “L’AS Roma è lieta di annunciare l’accordo per il rinnovo del contratto di Paulo Dybala fino al 30 giugno 2027. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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Dybala RINNOVA con la Roma: ecco stipendio e dettagli

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