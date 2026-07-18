Bryan Cristante ha firmato un rinnovo di contratto con la squadra fino al 2028. Con 364 presenze, è il giocatore con il maggior numero di apparizioni in maglia giallorossa e questo numero può aumentare nelle prossime due stagioni.

Roma 18 luglio 2026 - Era uno dei rinnovi attesi negli ultimi giorni e oggi è arrivata l'ufficialità. Bryan Cristante è ora come ora il giocatore attivo della Roma con il numero più alto di presenze in giallorosso, ben 364 e questo numero potrà incrementare ancor di più nelle prossime due stagioni. Il centrocampista di San Vito al Tagliamento arrivato in giallorosso nella stagione 2018-19, l'ultima che ha visto i capitolini in Champions League prima di quella pronta a cominciare, rimarrà nella Capitale fino al 2028, potendo così idealmente toccare quota dieci stagioni da romanista. Questo il comunicato del club romanista sul rinnovo del suo centrocampista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Sport.quotidiano.net - Roma, ufficiale: Bryan Cristante rinnova fino al 2028

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Roma blinda Mancini e Cristante, resta un'incognita

Notizie e thread social correlati

Roma, doppio rinnovo ufficiale: Cristante fino al 2028, Mancini fino al 2029. I comunicatiRoma ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Bryan Cristante fino al 2028 e di Gianluca Mancini fino al 2029.

Leggi anche: Roma, Cristante pronto a rinnovare fino al 2028, mentre Mancini si legherà alla Roma fino al 2029

Temi più discussi: Roma, ufficiali i rinnovi di Cristante e Mancini: firme fino al 2028 e 2029; Roma, doppio sì per Cristante e Mancini: sorpresa Pellegrini; Mercato AS ROMA | MERCATO ROMA Rinnovi, conferma per Mancini e Cristante; UFFICIALE - Roma, Bryan Cristante rinnova fino al 2028.

UFFICIALE: Bryan #Cristante rinnova con l' @OfficialASRoma fino al 2028 E adesso si viaggia verso il record di presenze in maglia #AsRoma #CalcioMercatoRoma x.com

Cristante e Mancini rinnovano con la Roma: è ufficialeL’AS Roma è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Bryan Cristante fino al 2028. Arrivato nella Capitale nell’estate del 2018, il centrocampista continua il suo lungo percorso in maglia gial ... corrieredellosport.it

Roma, ufficiale: Bryan Cristante rinnova fino al 2028Roma 18 luglio 2026 - Era uno dei rinnovi attesi negli ultimi giorni e oggi è arrivata l'ufficialità. Bryan Cristante è ora come ora il giocatore attivo della Roma con il numero più alto di presenze i ... sport.quotidiano.net