Cristante e Mancini sono vicini a firmare i nuovi contratti con la Roma. Cristante rinnoverà fino al 2028, mentre Mancini fino al 2029. Gli accordi sono quasi definitivi, e le firme sono attese a breve. La società ha completato le trattative e ha definito le durate delle nuove intese.

Roma, Cristante e Mancini verso il rinnovo: accordi quasi definiti e quadro completo sulle nuove durate contrattuali. La Roma continua a muoversi con decisione sul fronte dei rinnovi, consapevole che la stabilità del progetto tecnico passa anche dalla conferma dei propri leader. In questo contesto si inseriscono le trattative ormai ai dettagli per Bryan Cristante e Gianluca Mancini, due dei pilastri più riconoscibili della rosa giallorossa. Entrambi sono a un passo dal prolungamento: per Cristante è pronto un accordo fino al 2028, mentre Mancini si legherà al club fino al 2029. Mancano soltanto le firme, ma la volontà comune è chiara e condivisa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Roma, Cristante pronto a rinnovare fino al 2028, mentre Mancini si legherà alla Roma fino al 2029

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