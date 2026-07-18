di Alberto Petrosilli I giallorossi accelerano per Dodô, ma tra le alternative piace anche l’esterno dell’Inter Carlos Augusto. In casa Roma c’è ancora amarezza per la perdita di Zeki Celik, passato a sorpresa alla Juventus a parametro zero quando il rinnovo con i giallorossi sembrava ormai a un passo. Un addio inatteso che ha costretto il club capitolino a rivedere i propri piani di mercato e a tornare con decisione alla ricerca di rinforzi per le corsie esterne. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Roma avrebbe impresso una forte accelerazione per Dodô, profilo già seguito nelle scorse settimane. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Roma, sfuma Celik: Carlos Augusto resta tra i nomi valutati per le fasce

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