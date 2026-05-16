Mercato Inter rebus fasce | le mosse per Dumfries il sogno Palestra e il nodo Carlos Augusto

Nel mercato invernale, il futuro di Dumfries all’Inter è ancora incerto e potrebbe portare a una cessione. Se il difensore olandese dovesse lasciare, il club potrebbe puntare su un altro giocatore per rinforzare la fascia laterale. Nel frattempo, si discute anche sul destino di Diouf, Luis Henrique e Carlos Augusto, con diverse opzioni sul tavolo. La situazione è in evoluzione e le decisioni definitive devono ancora essere prese.

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di Francesco Aliperta Mercato Inter, se parte Dumfries sarà assalto a Palestra, mentre si valuta il futuro di Diouf, Luis Henrique e Carlos Augusto. « Dumfries sta bene all’Inter », esordisce il Corriere dello Sport nell’edizione di oggi focalizzata sulle strategie di mercato in vista della sessione estiva, in particolar modo per quanto riguarda le corsie laterali della squadra di Cristian Chivu. L’olandese conserva da sempre il desiderio di militare in una big di Premier League o di Spagna e, per questa estate, « nulla è da escludere ». Il quotidiano romano ci tiene comunque a puntualizzare che « i 30 anni non sono la migliore condizione per un trasferimento in una big », ma il prossimo Mondiale potrebbe mutare radicalmente uno scenario che oggi appare prematuro delineare. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, rebus fasce: le mosse per Dumfries, il sogno Palestra e il nodo Carlos Augusto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MERCATO INTER: si avanza per PERISIC e il BESIKTAS fa sul serio per LUIS HENRIQUE Sullo stesso argomento Il modulo, il mercato, il nodo Carlos Augusto: come cambierebbe la difesa dell’Inter senza BastoniSi può, da un’unica un’operazione in uscita, ipotizzare un cambio massiccio di un reparto intero e addirittura di modulo di una squadra? Se quel... Mercato Inter, “prenotato” Norton-Cuffy: strada tracciata per il dopo Dumfries! Le mosse dei nerazzurriMercato Inter, “prenotato” Norton-Cuffy: strada tracciata per il dopo Dumfries! Le mosse dei nerazzurri Milan, summit Furlani Allegri a Milanello:... Mercato Inter, tesoretto in vista: ecco da cosa arriveràLa dirigenza nerazzurra studia la cessione di Luis Henrique per generare risorse fresche. Secondo il Corriere dello Sport, la scelta tattica su Diouf ... spaziointer.it Inter, Marotta: Sondaggio per Diaby ma mercato chiuso. Liverpool-Dumfries? Solo telefonate improvvide...Abbiamo fatto un sondaggio per Diaby, che poteva incrementare il valore della rosa, ma non c’erano i presupposti. Credo proprio che il mercato sia chiuso, non si sa mai ma non prevedo operazioni ... sportmediaset.mediaset.it