L’estate 2026 si avvicina e le operazioni di mercato tra le due principali città italiane si fanno più intense. L’Inter è interessata a due giocatori che attualmente militano nel club giallorosso, mentre la Roma si sta concentrando su altri profili per rafforzare la rosa. La corsa tra le due squadre si preannuncia serrata, con i dirigenti che lavorano per finalizzare eventuali scambi o acquisti. La tratta Milano-Roma si prepara a essere tra le più frequentate durante la prossima sessione di calciomercato.

Tensioni nel Milan: Ibrahimovic scavalca Allegri? Ora tocca a Cardinale – VIDEO di Alberto Petrosilli Malagò non ha dubbi sulla presidenza FIGC: «Sono un incosciente ottimista, altrimenti non mi sarei cacciato dentro questa avventura!» Pagelle Friburgo Aston Villa: Buendia sontuoso, Tielemans la sblocca, Rogers spina nel fianco! TOP E FLOP della finale di EL Friburgo Aston Villa 0-3: come sempre, vince Emery. Inglesi troppo forti per i tedeschi debuttanti in una finale Mikel Arteta e l’Arsenal pronti al rinnovo: così ha cambiato la storia recente dei Gunners. Perché è l’uomo perfetto per il futuro Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Asse di mercato Milano Roma: Kone e Celik nel mirino dell’Inter, Frattesi e Carlos Augusto verso la Capitale

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Strategia dell'Inter per Koné e il futuro di Frattesi tutti i dettagli

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