Il tecnico della squadra di calcio ha partecipato alla prima conferenza stampa stagionale, esprimendo fiducia nel rafforzamento della squadra. Ha affermato di essere convinto che miglioramenti sono possibili e che si potrà diventare anche più competitivi. Ha sottolineato che, ad eccezione di un giocatore, sono stati mantenuti tutti i membri della rosa e che l’obiettivo è accelerare gli acquisti per completare il roster. Questa è stata la prima conferenza stampa del tecnico per questa stagione.

Il tecnico giallorosso si è mostrato fiducioso dell'operato fin ora, bisognerà sicuramente accellerare però aver tenuto tutti, tranne Celik è già un traguardo, Gasp è sicuro: "Ci rinforzeremo" Prima conferenza stampa stagionale per Gian Piero Gasperini. L’allenatore dellaRomaha parlato dal ritiro di Trigoria:“Sul mercato dobbiamo essere più veloci. Ringrazio Celik, ma lo rimpiazzeremo e saremo ancora più forti. Pellegrini? Mi auguro che possa rinnovare anche lui”. Poi sul mercato in entrata:“Profili come Summerville e Greenwood? La scelta è quella di stabilire un target nei contratti” Il primo tema affrontato è stato quello della campagna acquisti e sul rimto a cui sta procedendo, senza contare la vicenda Celik su cui Gasp è però fiducioao,:“Si, probabilmente è così ma a volte sei un motore a scoppio poi diesel. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Roma, prima conferenza per Gasperini: “Sono convinto che ci rinforzeremo e saremo anche meglio”.

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Gasperini: Sono convinto che Dybala resterà alla Roma

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