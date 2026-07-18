Gasperini ha ringraziato Celik per il contributo alla squadra, aggiungendo che in quel ruolo ci saranno rinforzi. Ha espresso fiducia nel rinnovo di Pellegrini. Durante la prima conferenza stampa stagionale, il tecnico ha parlato anche del calciomercato della Roma e del futuro dei giocatori. Nessun altro dettaglio sui nomi o sui tempi.

di Francesco Spagnolo Gasperini in conferenza stampa si è soffermato sul calciomercato della Roma parlando anche del futuro di Celik e Pellegrini. Prima conferenza stampa stagionale per Gasperini. Il tecnico della Roma ha affrontato diversi temi a partire dallo smacco della Juventus per quanto riguarda Celik. L’esterno, che sembrava destinato a rinnovare con i giallorossi, ha firmato con i bianconeri. Una scelta che non è piaciuto molto all’allenatore piemontese. E durante l’incontro con i giornalisti si è parlato anche del futuro di Pellegrini, altro obiettivo del duo formato dA Carnevali e Massara. ADDIO CELIK – « Probabilmente è vero, siamo lenti a chiudere le operazioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gasperini saluta Celik: «Lo ringrazio per quello che ha fatto, ma sono certo che in quel ruolo ci rinforzeremo. Spero nel rinnovo di Pellegrini»

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