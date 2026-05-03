Conferenza stampa Gasperini pre Roma Fiorentina | Kone e Dybala ci sono Celik una perdita enorme
Alla vigilia della partita tra Roma e Fiorentina, l’allenatore dei giallorossi ha annunciato che Kone e Dybala saranno disponibili, mentre Celik non potrà partecipare a causa di un infortunio. Ha inoltre commentato che la perdita di Celik rappresenta un problema per la squadra. La conferenza stampa si è svolta nel contesto del 35° turno di Serie A 202526.
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La conferenza stampa di Gasperini alla vigilia di Roma-FiorentinaGian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Fiorentina, giornata numero 35 di Serie A. asroma.com
Gasperini: “Dybala e Koné ci sono. Ora conta solo la Fiorentina” Due binari: testa al campo e futuro rimandato Gasp chiaro: Roma ancora in corsa, vietato sbagliare #ASRoma #Roma #asr #RomaFiorentina #Gasperini #Dybala x.com
Gasperini in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Fiorentina "Koné e Dybala recuperati. I Friedkin qui un segnale per pianificare il futuro. Ranieri Delusione inaspettata per la società" https://tinyurl.com/yuy2py68 - facebook.com facebook