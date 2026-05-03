Conferenza stampa Gasperini pre Roma Fiorentina | Kone e Dybala ci sono Celik una perdita enorme

Alla vigilia della partita tra Roma e Fiorentina, l’allenatore dei giallorossi ha annunciato che Kone e Dybala saranno disponibili, mentre Celik non potrà partecipare a causa di un infortunio. Ha inoltre commentato che la perdita di Celik rappresenta un problema per la squadra. La conferenza stampa si è svolta nel contesto del 35° turno di Serie A 202526.