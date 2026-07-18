Roma la beffa Celik è già alle spalle | in corsa per sostituirlo anche tre ex Serie A

Celik è già stato sostituito, e tre ex giocatori di Serie A sono in corsa per prenderne il suo posto. La squadra aveva festeggiato due mesi fa per aver raggiunto la qualificazione in Champions League, ma ora si trova a dover affrontare tensioni legate al mercato, che non sta portando a termine i rinnovi contrattuali previsti. La situazione si sta evolvendo rapidamente, con cambi di staff e possibili inserimenti nel reparto offensivo.

La gioia di due mesi fa per la qualificazione in Champions si è trasformata in nervosismo e preoccupazione per un mercato che non decolla: rinnovo di Dybala a parte, la Roma non è ancora riuscita a chiudere nessuna trattativa in entrata e si è lasciata anche scappare Celik, ormai a un passo dal rinnovo, che ha scelto la Juventus dell'ex ds giallorosso Massara. Una situazione che ha indisposto, e non poco, Gian Piero Gasperini, e che costringe la società a velocizzare le operazioni sul mercato., I nomi per sostituire il turco sono tanti, ma il tempo stringe e la Roma dovrà utilizzarlo nel giusto modo: in cima alla lista dei desideri c'è sempre Moreira, esterno belga classe 2004 per cui lo Strasburgo, però, continua a fare muro, spegnendo sempre di più le speranze giallorosse di portarlo a Trigoria. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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