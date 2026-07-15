La Roma ha inviato una prima offerta allo Strasburgo per il centrocampista Moreira, dopo aver ufficializzato il trasferimento di Greenwood al Fenerbache. La proposta è stata presentata subito dopo l’ok del presidente Friedkin. La società giallorossa si muove sul mercato con questa mossa per rinforzare la rosa. Non sono stati resi noti i dettagli economici dell'offerta.

Nel giorno dell'ufficialità di Greenwood al Fenerbache, la Roma si scuote e lancia un primo segnale importante sul mercato: la dirigenza giallorossa, dopo l'ok del presidente Friedkin, ha presentato una prima offerta allo Strasburgo per l'acquisto di Moreira., La preparazione della Roma è già iniziata e D'Amico è al lavoro per costruire una rosa competitiva in vista della Champions League. Il primo obiettivo è Diego Moreira e l'offerta giallorossa ne è la prova: 30 milioni di euro e il 10% sulla futura rivendita allo Strasburgo per assicurarsi l'esterno belga classe 2004, attualmente in cima alla lista dei desideri di Gasperini. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Greenwood è già alle spalle, la Roma punta su Moreira: prima offerta allo Strasburgo

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