La Roma ha concluso l'acquisto di Celik, mentre ha tentato senza successo di prendere Pellegrini. La Juventus ha mostrato interesse per il centrocampista, che potrebbe tornare nel mirino in futuro. La trattativa con Pellegrini resta aperta e la società capitolina si muove per accelerare le operazioni. La Juventus ha già manifestato l'intenzione di puntare anche su Pellegrini, creando un possibile doppio colpo mancato ai giallorossi.

Celik lo hanno portato a casa, Pellegrini ci hanno invece provato. E forse ci riproveranno ancora, chissà. Di certo c’è che lo smacco bianconero poteva (o potrebbe) essere doppio nei confronti della Roma, ancora ferma al palo per tante cose. E anche per molti motivi. La “lentezza” giallorossa nel chiudere i due rinnovi in questioni è stata letale per il difensore turco e potrebbe esserlo anche per l’ex capitano. Con il difensore turco che oggi ha festeggiato il suo passaggio in bianconero con un ulteriore post sul suo profilo Instagram (“Onorato di vestire questi colori e pronto a dare tutto per questo club”, le parole rivolte alla Juventus), la Roma adesso ha bisogno di chiudere il prima possibile il rinnovo di Lorenzo Pellegrini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - La beffa su Celik spinge la Roma ad accelerare con Pellegrini: la Juve punta anche lui

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