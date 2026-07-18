La Roma ha espresso rabbia per il trasferimento di Celik alla Juventus, interrompendo le trattative in corso per il rinnovo del contratto con il giocatore. La decisione del calciatore di passare alla squadra bianconera ha provocato tensione tra le due società, con la dirigenza romanista che si è detta infuriata. La situazione ha creato scompiglio all’interno del club giallorosso, mentre le discussioni tra le parti proseguono.

di Luca Fioretti Il trasferimento di Celik alla Juventus ha mandato su tutte le furie la dirigenza della Roma, che stava trattando con il turco il rinnovo del contratto. Il trasferimento a parametro zero di Zeki Celik alla Juventus ha recentemente innescato una fortissima tensione diplomatica sull’asse di mercato tra le due società italiane. Secondo quanto dettagliatamente rivelato da La Gazzetta dello Sport, il profondo malumore dell’ambiente capitolino non deriva tanto dalla legittima scelta del club bianconero di tesserare il forte terzino turco, bensì dal ruolo centrale occupato da Frederic Massara. Il nuovo direttore tecnico, da pochissimi giorni pienamente operativo a Torino, fino a pochissime settimane fa guidava con successo l’area sportiva giallorossa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Roma Juve, alta tensione per Celik: giallorossi infuriati con l’ex Massara! Cosa è successo

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