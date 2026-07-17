La Juventus ha fatto un inserimento all'ultimo momento per il trasferimento di Celik, che sembrava ormai definito con la Roma. Fino alla firma e all’annuncio ufficiale, la trattativa resta aperta e soggetta a eventuali cambiamenti. La situazione si è complicata con questa novità, lasciando in sospeso le decisioni finali. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata dalle società coinvolte.

Svolta sul fronte Celik, era tutto fatto con la Roma ma all’ultimo l’inserimento della Juventus cambia le carte i tavola. Il mercato, si sa. regala sorprese, e sino alla firma di tutte le parti in causa e agli annunci ufficiali tutto può sempre succedere. L’ultimo esempio è il blitz che ha portato Zeki Celik alla Juventus. Il giocatore aveva trovato un accordo verbale per una permanenza alla Roma, ma, forte di un contratto che nonostante i dialoghi con i giallorossi era scaduto lo scorso 17 Luglio, all’ultimo cede alle lusinghe della Juventus e cambia le carte in tavola. (AnsaFoto) – serieanews Il giocatore, che era atteso a trigoria per... 🔗 Leggi su Serieanews.com

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© Serieanews.com - Roma, la Juventus piomba su Celik: i giallorossi cosa fanno?

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