Il tecnico della squadra ha dichiarato che spera nel rinnovo del contratto di un calciatore, che deve recuperare da un infortunio. Ha anche confermato che i rinnovi di altri due giocatori erano già stati stabiliti e che la loro firma ufficiale è arrivata solo recentemente, probabilmente perché gli accordi erano già stati definiti in precedenza.

"I rinnovi di Cristante e Mancini erano già nelle previsioni, erano stati definiti. Il fatto che siano arrivati ufficialmente soltanto adesso significa probabilmente che gli accordi erano già stati raggiunti e che ora sono stati semplicemente formalizzati".Così Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, in conferenza stampa. "Quello di Pellegrini è un discorso diverso. Sicuramente mi auguro che possa rinnovare, ma sappiamo tutti che in questo momento il giocatore non potrebbe comunque allenarsi, perché deve ancora recuperare dall'infortunio riportato nel finale della scorsa stagione. Probabilmente, anche per questo motivo, i tempi sono un po' più lunghi. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Roma, Gasperini: "Mi auguro Pellegrini possa rinnovare, deve recuperare da infortunio"

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GIAN PIERO GASPERINI | INTERVISTA POST ROMA-CREMONESE

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