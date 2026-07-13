Gasperini ha parlato di Koné, affermando che spera che la qualificazione in Champions League possa bastare per il suo rinnovo. Ha anche fatto riferimento al mercato, che si aprirà ufficialmente oggi, e ha toccato temi come i Mondiali e il rinnovo di Dybala. L’allenatore si è espresso poco prima del raduno previsto a Trigoria, in un’intervista rilasciata a Radio Uno.

Da Koné al rinnovo di Dybala passando per i Mondiali e un mercato che "partirà oggi". Gian Piero Gasperini, poche ore prima del raduno a Trigoria, ha rilasciato una lunga intervista a Radio Uno. Il tecnico ha voglia di tenere la Roma il più in alto possibile dopo il terzo posto della scorsa stagione: "È stata un'estate lunga, un po’ anomala rispetto agli altri anni. È finito il campionato e ripartiamo, c’è tanta voglia di farlo, è chiaro che il finale dell'anno scorso ci ha lasciato molto entusiasmo e voglia di riproporci e ripartire tutti insieme", ha esordito il tecnico. "Il mercato nel mese di giugno è stato un po’ di paralisi per tutti dovuta al Mondiale - ha proseguito Gasp -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gasperini: "Koné resta? Mi auguro che per il bilancio sia sufficiente andare in Champions, ma..."

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