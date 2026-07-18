Gian Piero Gasperini ha dichiarato che il costo di Summerville è troppo elevato e che serve maggiore rapidità sul mercato. Ha espresso anche speranza che Pellegrini rinnovi il contratto. La Roma sta affrontando difficoltà nelle trattative di mercato, senza aver ancora ottenuto le risposte desiderate. La nuova stagione della squadra si apre con queste sfide, mentre le trattative continuano.

La nuova stagione della Roma ha già acceso i motori, ma la partenza è tutt’altro che priva di ostacoli. Dal mercato, finora, Gian Piero Gasperini non ha ricevuto le risposte attese. Alle 14 sarà proprio il tecnico a prendere la parola in conferenza stampa da Trigoria. E il clima si annuncia rovente, non soltanto per l’orario: dal caso Celik a un calciomercato che fatica a decollare, saranno numerosi i temi sul tavolo. La conferenza sarà visibile sui canali social (Facebook, X e Youtube) della Roma. LA CONFERENZA STAMPA Sul mancato rinnovo di Celik: dalla nascita di un'idea e la realizzazione dell'idea alla Roma ci siano tempi tecnici troppo compassati. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Live Gasperini: «Summerville? Costi troppo alti, dobbiamo essere più veloci sul mercato. Mi auguro che Pellegrini rinnovi»

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Live Gasperini: «Dobbiamo essere più veloci sul mercato. Celik era a scadenza, ora va sostituito»Gian Piero Gasperini ha dichiarato che la squadra deve agire più rapidamente sul mercato.

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