Roma Entra in vigore l’obbligo di assicurazione per i monopattini Pioggia di multe dei carabinieri
A partire da oggi, è obbligatorio assicurare i monopattini in circolazione. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno immediatamente effettuato controlli e multato i conducenti privi di copertura. Le multe sono state emesse per mancata assicurazione, in conformità con la nuova normativa. Le verifiche si sono concentrate principalmente sulle zone centrali e su quelle con maggiore traffico di monopattini. La misura mira a regolamentare l’uso di questi mezzi e garantire una maggiore tutela per gli utenti e i pedoni.
Cronache Cittadine ROMA – A poche ore dall’entrata in vigore dell’obbligo della copertura assicurativa per i monopattini, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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