Roma Entra in vigore l’obbligo di assicurazione per i monopattini Pioggia di multe dei carabinieri

Notizia in breve

A partire da oggi, è obbligatorio assicurare i monopattini in circolazione. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno immediatamente effettuato controlli e multato i conducenti privi di copertura. Le multe sono state emesse per mancata assicurazione, in conformità con la nuova normativa. Le verifiche si sono concentrate principalmente sulle zone centrali e su quelle con maggiore traffico di monopattini. La misura mira a regolamentare l’uso di questi mezzi e garantire una maggiore tutela per gli utenti e i pedoni.