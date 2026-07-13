Il 16 luglio entra in vigore in tutta Italia l’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici. La copertura assicurativa costa tra 35 e 55 euro all’anno per la polizza base. L’obbligo riguarda anche il rispetto di specifici meccanismi, come l’attivazione della polizza e la validità dei documenti. La mancata assicurazione può comportare multe e sanzioni amministrative.

Scatta giovedì 16 luglio, in tutta Italia, l’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici. Si va dai 35 ai 55 euro l’anno per la polizza base e ci sono dei meccanismi da rispettare: non basta pagare. Infrangere le regole porta a sanzioni fino a 400 euro. Quanto costa l’assicurazione per il monopattino. L’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, obbligatoria dal 16 luglio per i monopattini elettrici, copre danni causati ad altri durante la guida: lesioni a pedoni o ciclisti, oppure danni ad altri veicoli. Le polizze base hanno un costo annuo compreso tra 35 e 55 euro, che può salire fino a circa 150 euro se si aggiungono garanzie accessorie. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Monopattini elettrici, scatta l’obbligo di assicurazione: costi, multe e come funziona

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Monopattini elettrici, scatta l'obbligo di targa e assicurazione. Multe dal 16 maggio prossimo

Notizie e thread social correlati

Scatta l’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici: le regole dal 16 luglio. Multe fino a 400 euro per chi non si adeguaDal 16 luglio diventa obbligatorio assicurare i monopattini elettrici, secondo le nuove norme del Codice della strada approvate a fine 2024.

Monopattini elettrici, dal 16 luglio scatta l’obbligo di assicurazione: polizze da 35 a 55 euroDal 16 luglio sarà obbligatorio assicurare i monopattini elettrici privati, coinvolgendo circa un milione di proprietari.

Temi più discussi: Monopattini elettrici, dal 17 luglio scatta l'obbligo dell'Rc auto | Ma targhe e caschi restano una chimera; Dal 16 luglio 2026 scatta l'obbligo di copertura assicurativa di Responsabilità Civile (Rca) per i monopattini elettrici; Monopattini elettrici: giovedì 16 scatta l’obbligo di assicurazione; Monopattini, arriva l’obbligo di assicurazione: ecco i costi. Per chi non si adegua multe fino a 400 euro.

Monopattini elettrici: dal 17 luglio scatta l'obbligo di assicurazione Rc, ma resta il nodo dei controlli. economymagazine.it/monopattini-el… #monopattini #polizza #pc #assicurazione #sharing #economymagazine x.com

Monopattini elettrici, scatta l’obbligo di assicurazione: costi, multe e come funzionaDal 16 luglio arriva l’obbligo di Rc per i monopattini privati: polizze da 35 a 55 euro l’anno, da associare al contrassegno del mezzo. Senza assicurazione si rischiano sanzioni fino a 400 euro e il s ... panorama.it

Monopattini elettrici, dal 16 luglio scatta l'obbligo di assicurazione RC: multe fino a 400 euro per chi non è in regolaDal 16 luglio entra in vigore l'obbligo di assicurazione RC per i monopattini elettrici. La misura coinvolge circa 1 milione di mezzi in Italia e comporterà una spesa stimata di 50 milioni di euro all ... msn.com

Mobilità caos: monopattini, golf car, risciò a motore. Scatta l'allarme, oltre 600 contravvenzioni in un mese reddit