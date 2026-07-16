Oggi entra in vigore l’obbligo di assicurazione sui monopattini elettrici

Oggi, giovedì 16 luglio, entra in vigore l’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici, previsto dalla riforma del codice della strada del 2024. La norma, che era stata più volte posticipata, ora richiede che tutti i veicoli di questo tipo siano coperti da polizza assicurativa. La misura riguarda i monopattini in circolazione e si applica a partire da questa data.

Oggi, giovedì 16 luglio, entra in vigore l’obbligo di assicurazione sui monopattini elettrici, previsto dalla riforma del codice della strada del 2024 e poi posticipato più volte. Chi non si adegua rischia una multa fino a 400 euro. È però molto probabile che l’obbligo non verrà rispettato da subito per via di alcune difficoltà pratiche. Per motivi burocratici infatti è spesso difficile ottenere una targa, senza la quale non è possibile stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile (RC) come quella dei veicoli tradizionali. L’obbligo della targa è stato introdotto tre mesi fa. Allo stesso tempo nelle ultime settimane è stato... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Zuppa del Corso obbligo assicurazione auto e moto ferma in box

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