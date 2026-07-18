Roma due nomi per il dopo Celik | le ultimissime

In mattinata, la Roma ha annunciato la cessione del laterale turco alla Juventus. La società sta valutando due nomi come possibili sostituti, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. La notizia ha sorpreso molti tifosi e addetti ai lavori, creando un'onda di discussioni sui social e nei media sportivi. La squadra ora si concentra sulla ricerca di un nuovo giocatore per coprire la posizione vacante.

Aggiornamenti importanti nella capitale dopo il trasferimento del laterale turco alla Juventus, ecco la situazione. Fulmine a ciel sereno in casa Roma. Sembrava ormai tutto fatto per il rinnovo di Celik e, invece, alla fine il blitz di Carnevali e Massara ha convinto il calciatore turco a dire addio alla capitale e a trasferirsi alla Juventus. Un colpaccio a parametro zero da parte dei bianconeri, che ora obbliga la Roma a rituffarsi sul mercato a caccia di un nuovo laterale destro. Dodò (ansa Foto) – calciomercato.it Ma chi prenderà il posto di Celik? Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, gli obiettivi della Roma sarebbero principalmente due: il primo è Nahuel Molina, classe ’98 all’Atletico Madrid che conosce molto bene la Serie A dove ha indossato la casacca dell’Udinese dal 2020 al 2022. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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Roma in crisi: chi rischia di lasciare dopo il ko con l'Inter

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