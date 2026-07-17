La Roma cerca un sostituto di Zeki Celik, che ha scelto la Juventus all’ultimo momento, lasciando i giallorossi senza il rinnovo già concordato. La società sta valutando due ex giocatori di Serie A e potrebbe puntare anche su Angelino. La partenza di Celik ha creato un vuoto sulla fascia destra, e ora si cercano soluzioni per coprire il ruolo prima dell’inizio della nuova stagione.

Uno smacco inatteso e ora la necessità di andare a coprire anche quel buco. Zeki Celik ha scelto la Juventus all’ultima curva lasciando di sasso la Roma che aveva già l’accordo del rinnovo pronto col turco con tanto di volo atteso a Fiumicino oggi e visite mediche a Trigoria fissate per domani. Nella capitale non c’è troppo rammarico per la perdita di un calciatore mai particolarmente amato, ma per il modo in cui è arrivato. Di certo non è felice Gasperini che da tempo chiedeva il prolungamento per un giocatore in grado di ricoprire due ruoli (braccetto a destra ed esterno) e che era stato affidabile da un punto di vista fisico e professionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Roma, caccia al dopo Celik: nella lista di D'Amico due ex Serie A. Chance anche per Angelino?

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