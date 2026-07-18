Mancini blindato | rinnovo con la Roma fino al 2029

Il difensore centrale ha firmato un rinnovo di contratto con il club fino al 30 giugno 2029. L'accordo è stato concluso nelle ultime ore, secondo fonti di stampa. La firma rappresenta una delle operazioni più rilevanti di questa finestra di mercato per la società.

Gianluca Mancini resta alla Roma fino al 30 giugno 2029. Il difensore centrale ha firmato il rinnovo di contratto nelle ultime ore, secondo quanto riferito da Filippo Biafora, chiudendo così una delle operazioni più significative di questa fase di mercato per il club giallorosso. Una firma caldeggiata da Gasperini. Dietro l’accordo c’è, prima di tutto, la volontà dell’allenatore. Gasperini ha spinto personalmente per il prolungamento di uno dei calciatori più rappresentativi della rosa, considerandolo un tassello centrale del progetto tecnico giallorosso. Non un rinnovo di routine, insomma, ma una scelta precisa dell’area tecnica. Il lavoro di D’Amico con l’agente Riso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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