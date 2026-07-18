Roma continua il lavoro di Gasperini | pronta la conferenza stampa ufficiale a Trigoria

La Roma sta preparando la nuova stagione sportiva e ha concluso il campionato precedente qualificandosi in Champions League. Il lavoro di Gian Piero Gasperini prosegue con una conferenza stampa ufficiale prevista a Trigoria, sede del club. La squadra sta organizzando le attività per la prossima annata, con attenzione alle strategie e agli obiettivi futuri. La comunicazione ufficiale viene resa nota attraverso l’appuntamento con i media.

La Roma comincia in questi giorni la programmazione della nuova stagione sportiva. Il club ha terminato il campionato precedente ottenendo la qualificazione in Champions League sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Il tecnico prosegue il suo lavoro con l’obiettivo di gestire la rosa e di preparare i calciatori per le competizioni dei prossimi mesi. I dettagli dell’incontro di domani con i giornalisti di Trigoria. L’allenatore parlerà oggi, sabato 18 luglio alle ore 14:00. L’incontro avverrà all’interno della sala stampa del Centro Sportivo Fulvio Bernardini. Si tratta del primo appuntamento ufficiale di questa sessione estiva in cui il tecnico risponderà alle domande dei cronisti per spiegare i piani di lavoro stabiliti con la dirigenza e con lo staff atletico per il suo secondo anno nella Capitale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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