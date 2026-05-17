Roma-Lazio 2-0 Gasperini in conferenza stampa | Sono venuto qui per vincere

Da sololaroma.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita tra Roma e Lazio, terminata con un risultato di 2-0 a favore dei padroni di casa, il tecnico della squadra ospite ha partecipato alla conferenza stampa post gara. Durante l'incontro, ha dichiarato di essere arrivato con l'obiettivo di vincere e ha commentato alcuni aspetti della prestazione della squadra. La conferenza si è concentrata sui momenti salienti della partita e sulle scelte fatte durante l'incontro.

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Terminata la gara tra Roma e Lazio. A parlare del Derby, durante la conferenza stampa post partita, è stato il tecnico giallorosso Gasperini. Queste le sue parole: “Dobbiamo essere felici. Dipende da noi, non dobbiamo più sperare nei risultati degli altri. La prossima partita a Verona sarà difficile e importantissima. Oggi siamo felici per la vittoria e abbiamo una settimana per preparare questa gara. Io ci credevo perché ho giocato tanti campionati e quando sono andato in Champions non ci sono mai andato dopo 5 giornate. Io credo che ci siamo dati tanto a vicenda. Ho sempre ringraziato diversi giocatori per la loro disponibilità, per il loro grande attaccamento. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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