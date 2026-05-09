Gasperini in conferenza stampa alla vigilia di Parma Roma | Differenza minima per la Champions qualificarsi porterebbe più risorse per il mercato

Da calcionews24.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla vigilia del match tra Parma e Roma, l’allenatore della squadra ospite ha parlato in conferenza stampa, sottolineando che la differenza tra le due formazioni è minima in ottica di qualificazione in Champions League. Ha aggiunto che riuscire a qualificarsi offrirebbe maggiori risorse per il mercato della squadra. La partita è prevista per la 36ª giornata di Serie A 202526 e si terrà domani.

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© Calcionews24.com - Gasperini in conferenza stampa alla vigilia di Parma Roma: «Differenza minima per la Champions, qualificarsi porterebbe più risorse per il mercato»
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