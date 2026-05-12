Il caso dell' arsenale di armi nascosto nelle case popolari a Reggio Calabria la scoperta della polizia

Durante controlli antidroga nelle abitazioni di case popolari a Reggio Calabria, la polizia ha sequestrato armi e munizioni. L'operazione ha portato alla scoperta di un arsenale nascosto all’interno di alcune abitazioni. Nessuna persona è stata arrestata al momento. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per verificare eventuali collegamenti con altre attività illecite. La zona interessata comprende diversi appartamenti appartenenti al complesso di edilizia pubblica.

Un arsenale composto da 2 fucili a canne mozze, 1 fucile modificato, 1 pistola e 200 cartucce è stato sequestrato dalla polizia durante una serie di controlli in edifici di edilizia popolare a Reggio Calabria. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile, è stata finalizzata al contrasto dei reati legati a stupefacenti e circolazione delle armi. Gli accertamenti sono ancora in corso per risalire alla provenienza delle armi e al loro possibile utilizzo in episodi delittuosi. Controlli mirati nelle zone sensibili della città Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella giornata di ieri e ha visto impegnati gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria.🔗 Leggi su Virgilio.it

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